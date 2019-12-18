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ВР відтермінувала штрафи за
"єврономера" до 2020 року

ВР відтермінувала штрафи за "єврономера" до 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 19:03

ВР відтермінувала штрафи за "єврономера" до 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
За законопроєкт №2288 з техніко-юридичними правками проголосували 285 народних депутатів.

Дивися повний текст ВР відтермінувала штрафи за \"єврономера\" до 2020 року.
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