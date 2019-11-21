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Виплати по догляду за дитиною
до досягнення нею 3 років...

Виплати по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 19:19

Виплати по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові 2523.

Дивися повний текст Виплати по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років пропонують відновити.
R2
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