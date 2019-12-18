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"Ми домовимося": У РФ визнали
плюси транзиту газу через...

"Ми домовимося": У РФ визнали плюси транзиту газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 20:46

"Ми домовимося": У РФ визнали плюси транзиту газу через...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит російського газу через територію України збережеться.

Дивися повний текст \"Ми домовимося\": У РФ визнали плюси транзиту газу через Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 20:47

В апреле договорятся.
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