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"Ми домовимося": У РФ визнали плюси транзиту газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит російського газу через територію України збережеться.
Дивися повний текст \"Ми домовимося\": У РФ визнали плюси транзиту газу через Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2019 20:47
В апреле договорятся.
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