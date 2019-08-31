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Біткойн визнали найкращою
інвестицією десятиріччя

Біткойн визнали найкращою інвестицією десятиріччя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 21:18

Біткойн визнали найкращою інвестицією десятиріччя

Пропонуємо до обговорення:
У доповіді Bank of America Securities також перелічен деякі з найгірших інвестицій десятиліття.

Дивися повний текст Біткойн визнали найкращою інвестицією десятиріччя.
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