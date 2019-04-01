|
|
|
У Мінфіні пояснили зупинку фінансування деяких держвидатків
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 23:15
Пропонуємо до обговорення:
Призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.
Дивися повний текст У Мінфіні пояснили зупинку фінансування деяких держвидатків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92487
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 гру, 2019 23:16
Просто денег нет. Держитесь там и здесь
-
knoppixx
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|