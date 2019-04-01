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У Мінфіні пояснили зупинку
фінансування деяких держвидатків

У Мінфіні пояснили зупинку фінансування деяких держвидатків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 23:15

У Мінфіні пояснили зупинку фінансування деяких держвидатків

Пропонуємо до обговорення:
Призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 23:16

Просто денег нет. Держитесь там и здесь
knoppixx
 
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