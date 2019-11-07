Компанія Tesla встановить на Алясці велетенську батарею, зменшивши залежність штату від шкідливих для навколишнього середовища вугільних електростанцій та дизельних генераторів.
Дивися повний текст Tesla збудує на Алясці велетенську електробатарею.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 23:24
Tesla збудує на Алясці велетенську електробатарею
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla збудує на Алясці велетенську електробатарею.
Додано: Чет 19 гру, 2019 23:24
из текста непонятно, почему нельзя просто использовать "зеленую" энергию, которой на Аляске, как и почти везде, вероятно 2-3% от вырабатываемой
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