Протестувальники проти ринку землі перекрили траси в семи областях.
Дивися повний текст В семи областях перекрито дороги через ринок землі.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 23:37
В семи областях перекрито дороги через ринок землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В семи областях перекрито дороги через ринок землі.
Додано: Чет 19 гру, 2019 23:46
"Путчисты"-реваншисты сами себе дорогу будут перекрывать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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