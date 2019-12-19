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В семи областях перекрито
дороги через ринок землі

В семи областях перекрито дороги через ринок землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 23:37

В семи областях перекрито дороги через ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
Протестувальники проти ринку землі перекрили траси в семи областях.

Дивися повний текст В семи областях перекрито дороги через ринок землі.
R2
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Перекривати треба траси на росію - тоді швидко почують
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 23:46

  silver_arrow_ua написав:Перекривати треба траси на росію - тоді швидко почують

"Путчисты"-реваншисты сами себе дорогу будут перекрывать? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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