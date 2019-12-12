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Рада провалила законопроект
про легалізацію грального...

Рада провалила законопроект про легалізацію грального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 00:13

Рада провалила законопроект про легалізацію грального...

Пропонуємо до обговорення:
Парламент відхилив проект закону про державне регулювання діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

Дивися повний текст Рада провалила законопроект про легалізацію грального бізнесу.
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