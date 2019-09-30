Apple розслідує скандальний інцидент, який розгорівся навколо групи менеджерів Foxconn - компанії, яка займається складанням і продажем iPhone.
Дивися повний текст Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 08:45
Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 08:45
То есть компания Apple вообще не имеет собственного производства и все её телефоны и прочие гаджеты это китайская подделка. Вот это поворот.
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