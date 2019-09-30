RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Менеджери Foxconn роками
продавали браковані iPhone

Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 08:45

Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Apple розслідує скандальний інцидент, який розгорівся навколо групи менеджерів Foxconn - компанії, яка займається складанням і продажем iPhone.

Дивися повний текст Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92488
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 08:45

То есть компания Apple вообще не имеет собственного производства и все её телефоны и прочие гаджеты это китайская подделка. Вот это поворот.
adikali
 
Повідомлень: 730
З нами з: 14.03.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: silver_arrow_ua і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кросовери Toyota RAV4 продавали «не з тими» колесами
R2 » Чет 14 лис, 2019 23:02
2 217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 23:10
Anadonta
Топ-менеджери назвали плюси і мінуси ведення бізнесу в...
R2 » Сер 30 жов, 2019 19:36
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 19:37
moveton
iPhone 2020 року отримають нову функцію
R2 » Пон 30 вер, 2019 22:22
1 210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 22:22
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.