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Менеджери Foxconn роками
продавали браковані iPhone

Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:44

  Faceless написав:
  warlamp написав:
  Faceless написав:И получится та же китайская говнокопия, только дороже, чем у китайцев


Какая разница, если всё дело в понтах - айфон нужно не смотреть, а показывать! Издали всё равно не понятно оригинал или копия.

Дурачкам, которым что-то кому-то нужно показывать, особенно издали, проще чехол на любой телефон с яблоком купить. А тем если телефоном пользоваться, то себя уже не убедишь, что у тебя не глючная поделка в руках


Айфон - это ритуальный атрибут секты "Свидетелей Стива". :D
https://www.ixbt.com/news/2019/01/14/vi ... astej.html
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:35

Re: Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone

  warlamp написав:Айфон - это ритуальный атрибут секты "Свидетелей Стива".

В первую очередь, это качественный телефон.
Относительно свидетелей, то же самое можно сказать о любителях любого другого качественного бренда.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:39

Re: Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone

warlamp написав:
  Faceless написав:
  warlamp написав:[quote="4823034:Faceless"]И получится та же китайская говнокопия, только дороже, чем у китайцев


Какая разница, если всё дело в понтах - айфон нужно не смотреть, а показывать! Издали всё равно не понятно оригинал или копия.

Дурачкам, которым что-то кому-то нужно показывать, особенно издали, проще чехол на любой телефон с яблоком купить. А тем если телефоном пользоваться, то себя уже не убедишь, что у тебя не глючная поделка в руках


Айфон - это ритуальный атрибут секты "Свидетелей Стива". :D
https://www.ixbt.com/news/2019/01/14/vi ... astej.html[/quote]И к чему статья? Собрали из б/у комплектующих телефон по цене б/у телефона, как интересно :)
Faceless
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