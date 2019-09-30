Менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав:И получится та же китайская говнокопия, только дороже, чем у китайцев
Какая разница, если всё дело в понтах - айфон нужно не смотреть, а показывать! Издали всё равно не понятно оригинал или копия.
Дурачкам, которым что-то кому-то нужно показывать, особенно издали, проще чехол на любой телефон с яблоком купить. А тем если телефоном пользоваться, то себя уже не убедишь, что у тебя не глючная поделка в руках
warlamp написав:[quote="4823034:Faceless"]И получится та же китайская говнокопия, только дороже, чем у китайцев
Какая разница, если всё дело в понтах - айфон нужно не смотреть, а показывать! Издали всё равно не понятно оригинал или копия.
Дурачкам, которым что-то кому-то нужно показывать, особенно издали, проще чехол на любой телефон с яблоком купить. А тем если телефоном пользоваться, то себя уже не убедишь, что у тебя не глючная поделка в руках