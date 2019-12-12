Всі завдання із надходження платежів до бюджетів у 2019 році Державною податковою службою будуть безумовно виконані.
Дивися повний текст За 11 місяців податкова зібрала на 92,4 млрд грн більше, ніж торік - Верланов.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:56
За 11 місяців податкова зібрала на 92,4 млрд грн більше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 11 місяців податкова зібрала на 92,4 млрд грн більше, ніж торік - Верланов.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:56
Нравится мне -"налоговая собрала". А по факту -налоговая ничего не собирает, только фиксирует то, что заплатили.
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