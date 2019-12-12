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За 11 місяців податкова зібрала
на 92,4 млрд грн більше,...

За 11 місяців податкова зібрала на 92,4 млрд грн більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:56

За 11 місяців податкова зібрала на 92,4 млрд грн більше,...

Пропонуємо до обговорення:
Всі завдання із надходження платежів до бюджетів у 2019 році Державною податковою службою будуть безумовно виконані.

Дивися повний текст За 11 місяців податкова зібрала на 92,4 млрд грн більше, ніж торік - Верланов.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:56

Нравится мне -"налоговая собрала". А по факту -налоговая ничего не собирает, только фиксирует то, что заплатили.
zloy_ukr
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