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Депутати пропонують Раді запровадити 9-місячний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Група з 20 депутатів фракції "Слуга Народу" запропонувала парламенту звільнити стартапи від податків строком на дев'ять місяців з моменту держреєстрації, внісши відповідні зміни в Податковий кодекс України.
Дивися повний текст Депутати пропонують Раді запровадити 9-місячний пільговий безподатковий період для стартапів
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:47
Какой-то маразм. Зачем стартап вообще регистрировать в Украине ? Разве что чтоб получить баблишко из гос кормушки, его проесть и разбежаться.
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