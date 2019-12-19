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Рада прийняла за основу
законопроект про злочинну спільноту

Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:48

Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про введення кримінальної відповідальності для «злодіїв в законі» і за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Дивися повний текст Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:49

понятие Вора в законе выложите..
sal
 
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