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Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про введення кримінальної відповідальності для «злодіїв в законі» і за злочини, вчинені злочинною спільнотою.
Дивися повний текст Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:49
понятие Вора в законе выложите..
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