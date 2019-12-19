Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Дивися повний текст Уряд заборонив нелегальні гральні автомати.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:49
Уряд заборонив нелегальні гральні автомати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд заборонив нелегальні гральні автомати.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:52
Осталось узнать, кому решили "зажать яйца" перед Новым Годом. Крышевала полиция - однозначно.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:57
надолго закрыли? на пару дней? показать видимость работы,а потом снова откроют?
Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:38
Заголовок огонь. А раньше значит нелегальные автоматы были разрешены? так какие ж они тогда нелегальные? )))
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