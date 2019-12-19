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Уряд заборонив нелегальні
гральні автомати

Уряд заборонив нелегальні гральні автомати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:49

Уряд заборонив нелегальні гральні автомати

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Дивися повний текст Уряд заборонив нелегальні гральні автомати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:49

аваков перестал крышевать?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:52

Осталось узнать, кому решили "зажать яйца" перед Новым Годом. Крышевала полиция - однозначно.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:57

надолго закрыли? на пару дней? показать видимость работы,а потом снова откроют?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:38

Заголовок огонь. А раньше значит нелегальные автоматы были разрешены? так какие ж они тогда нелегальные? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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