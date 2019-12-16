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Путін визнав $3 млрд боргу Газпрому перед Нафтогазом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін визнав наявність заборгованості Газпрому перед Нафтогазом за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 мільярди доларів. Раніше Росія не визнавала рішення арбітражу на користь України.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:53
стоит добавить что эти 3 млрд. с 2013 находятся в Украине и это подтверждено лондонским судом... :)
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