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Путін визнав $3 млрд боргу
Газпрому перед Нафтогазом

Путін визнав $3 млрд боргу Газпрому перед Нафтогазом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:53

Путін визнав $3 млрд боргу Газпрому перед Нафтогазом

Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін визнав наявність заборгованості Газпрому перед Нафтогазом за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 мільярди доларів. Раніше Росія не визнавала рішення арбітражу на користь України.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 10:53

стоит добавить что эти 3 млрд. с 2013 находятся в Украине и это подтверждено лондонским судом... :)
Тракторист
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