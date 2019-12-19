Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Держстат погіршив дані щодо зростання економіки України.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:36
Держстат погіршив дані щодо зростання економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат погіршив дані щодо зростання економіки України.
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