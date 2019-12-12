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УЗ витратила майже 400
мільйонів на оновлення 7...

УЗ витратила майже 400 мільйонів на оновлення 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:58

УЗ витратила майже 400 мільйонів на оновлення 7...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року Укрзалізниця на оновлення складів приміських поїздів витратила 387 мільйонів гривень, а до кінця року виконає ремонтні роботи ще на 134 млн грн.

Дивися повний текст УЗ витратила майже 400 мільйонів на оновлення 7 приміських поїздів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:58

одна электричка 55 лямов? не до буя?
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