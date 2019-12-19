Про це у Facebook написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук розповів, що означає Рішення Ради щодо бурштину.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:33
Гончарук розповів, що означає Рішення Ради щодо бурштину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук розповів, що означає Рішення Ради щодо бурштину.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:33
Надеюсь в законе прописали, что после обязаны восстановить землю, зарыть ямы и насадить деревья???
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