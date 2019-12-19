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Гончарук розповів, що означає
Рішення Ради щодо бурштину

Гончарук розповів, що означає Рішення Ради щодо бурштину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:33

Гончарук розповів, що означає Рішення Ради щодо бурштину

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук розповів, що означає Рішення Ради щодо бурштину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:33

Надеюсь в законе прописали, что после обязаны восстановить землю, зарыть ямы и насадить деревья???
Галина441
 
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