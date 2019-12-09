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SkyUp відновлює зимову
польотну програму до Словаччини

SkyUp відновлює зимову польотну програму до Словаччини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:47

SkyUp відновлює зимову польотну програму до Словаччини

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія SkyUp Airlines відновлює рейси до Словаччини.

Дивися повний текст SkyUp відновлює зимову польотну програму до Словаччини.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:47

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