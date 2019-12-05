Верховна Рада України запровадила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".
Дивися повний текст Впроваджено штрафи за \"кнопкодавство\".
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:36
Впроваджено штрафи за "кнопкодавство"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Впроваджено штрафи за \"кнопкодавство\".
Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:36
І відразу на всіх столах з*явиться велика кількість папок, документів, для яких не буде іншого місця, як стоячи біля кнопки
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