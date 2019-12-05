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Впроваджено штрафи
за "кнопкодавство"

Впроваджено штрафи за "кнопкодавство"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:36

Впроваджено штрафи за "кнопкодавство"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України запровадила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

Дивися повний текст Впроваджено штрафи за \"кнопкодавство\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:36

І відразу на всіх столах з*явиться велика кількість папок, документів, для яких не буде іншого місця, як стоячи біля кнопки
jeugen
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