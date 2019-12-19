ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким хочуть скасувати обов’язковість ведення книг обліку доходів ФОПами.
Дивися повний текст Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:15
Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:28
Re: Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів
Так и отменили книгу, потому что РРО вводят, кому она на фиг нужна, если каждая покупка на сервере налоговой будет храниться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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