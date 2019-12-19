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Депутати підтримали скасування
книг обліку доходів ФОПів

Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:15

Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким хочуть скасувати обов’язковість ведення книг обліку доходів ФОПами.

Дивися повний текст Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів.
R2
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Следующий шаг отмена РРО!
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:28

Re: Депутати підтримали скасування книг обліку доходів ФОПів

Shall написав:Следующий шаг отмена РРО!


Так и отменили книгу, потому что РРО вводят, кому она на фиг нужна, если каждая покупка на сервере налоговой будет храниться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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