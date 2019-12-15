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Дубілет хоче спростити
великому бізнесу взаємодію з...

Дубілет хоче спростити великому бізнесу взаємодію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:35

Дубілет хоче спростити великому бізнесу взаємодію з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує максимально спростити кадрове адміністрування в Україні.

Дивися повний текст Дубілет хоче спростити великому бізнесу взаємодію з військкоматами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:35

Думаю там головна вартість не в воєнкоматах, а в адмініструванні податків.
silver_arrow_ua
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