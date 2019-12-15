В інформаційних матеріалах до засідання Ради НБУ названі головні причини зміцнення курсу гривні до долара.
Дивися повний текст Данилишин назвав головні причини зміцнення курсу гривні до долара.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:40
Данилишин назвав головні причини зміцнення курсу гривні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин назвав головні причини зміцнення курсу гривні до долара.
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