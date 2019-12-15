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Данилишин назвав головні причини
зміцнення курсу гривні...

Данилишин назвав головні причини зміцнення курсу гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:40

Данилишин назвав головні причини зміцнення курсу гривні...

Пропонуємо до обговорення:
В інформаційних матеріалах до засідання Ради НБУ названі головні причини зміцнення курсу гривні до долара.

Дивися повний текст Данилишин назвав головні причини зміцнення курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:40

А как же вагонные нормы переводов от гастарбайтеров? :shock:
Ratatui
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