Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб припинити судовий розгляд.
Дивися повний текст Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд доларів - Reuters.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:16
Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд доларів - Reuters.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:06
Ну да, лучше самим показать какие "порядочные" ведь с нового года Украина сама бы забирала его газом и по цене, какую щаплатят на аукционных торгах)))) ну а там торги можно организовать и по смешным ценам. С рашизмом можно бороться лишь силой.
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