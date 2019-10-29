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Росія погодилася виплатити
Україні газовий борг в 3 млрд...

Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:16

Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб припинити судовий розгляд.

Дивися повний текст Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд доларів - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:16

Пока вова ху думав набежало + 200 млн. Ядерный д*****
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:06

Ну да, лучше самим показать какие "порядочные" ведь с нового года Украина сама бы забирала его газом и по цене, какую щаплатят на аукционных торгах)))) ну а там торги можно организовать и по смешным ценам. С рашизмом можно бороться лишь силой.
intrastranger
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