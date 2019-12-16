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Для мікро- та малого підприємництва
планують спростити...

Для мікро- та малого підприємництва планують спростити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 21:09

Для мікро- та малого підприємництва планують спростити...

Пропонуємо до обговорення:
Що планують зробити для спрощення умов.

Дивися повний текст Для мікро- та малого підприємництва планують спростити умови застосування РРО.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 21:09

Это называется упрощение условий. Первые пару лет ремня давать не будут, а потом иди сюда дорогой?
p_a_l
 
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