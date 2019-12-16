Що планують зробити для спрощення умов.
Дивися повний текст Для мікро- та малого підприємництва планують спростити умови застосування РРО.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 21:09
Для мікро- та малого підприємництва планують спростити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для мікро- та малого підприємництва планують спростити умови застосування РРО.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 21:09
Это называется упрощение условий. Первые пару лет ремня давать не будут, а потом иди сюда дорогой?
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