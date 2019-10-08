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Закон про видобуток
бурштину: штрафи

Закон про видобуток бурштину: штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 22:52

Закон про видобуток бурштину: штрафи

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті № "2240 від 08.10.2019.

Дивися повний текст Закон про видобуток бурштину: штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 22:52

Для начала хорошо.
anton_gms
 
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