|
|
Закон про видобуток бурштину: штрафи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 гру, 2019 22:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті № "2240 від 08.10.2019.
Дивися повний текст Закон про видобуток бурштину: штрафи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92504
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2019 22:52
Для начала хорошо.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|53
|
П'ят 20 гру, 2019 16:36
jeugen
|
|1
|63
|
|
|0
|51
|
Чет 19 гру, 2019 19:03
R2