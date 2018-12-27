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Криза та нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2019 00:14
Як поведе себе ринок житлової нерухомості за умови обвалу долара?
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shchegrovalex
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