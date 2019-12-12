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Законопроект про реструктуризацію "зеленого" тарифу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 00:16
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про реструктуризацію "зеленого" тарифу (№2543) дозволить Україні уникнути інвестиційних арбітражів і стимулює будівництво нових станцій, вважають опитані юристи.
Дивися повний текст Законопроект про реструктуризацію \"зеленого\" тарифу дозволить Україні уникнути інвестиційних арбітражів - юристи
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R2
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Додано: Суб 21 гру, 2019 00:16
Может для национальной безопасности лучше посадить (или даже расстрелять) диверсанта, который будет выводить из эксплуатации атомные станции и заменять их на "зелёные"?
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moveton
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Додано: Суб 21 гру, 2019 00:42
А ниче что закон обратной силы не имеет ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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