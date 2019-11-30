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У Німеччині суд заборонив Uber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 01:21
Пропонуємо до обговорення:
Місцевий суд у Франкфурті забороний у Німеччині діяльність сервісу онлайн-замовлення таксі Uber.
Дивися повний текст У Німеччині суд заборонив Uber
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Додано: Суб 21 гру, 2019 01:21
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