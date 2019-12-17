Після запуску вільного ринку землі українці не повинні поспішати з продажем своїх земельних паїв
Дивися повний текст Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 08:45
Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити
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Дивися повний текст Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити.
Додано: Суб 21 гру, 2019 08:46
еще один фантазер нарисовался...,хотя не фантазер - это оговорка по Фрейду - он озвучил то, что на самом деле будет происходить:
с приходом крупных землепользователей селянам не будет работы, поэтому все родители и бабушки, дедушки должны скинуться паями в пользу молодых, которые должны свалить из села в гоород и усугубить структуру населения в пользу урбанизации
"Я бы эту землю заложил в банк, получил бы дешевый кредит под низкие проценты." - явно чувак что-то употребляет, ему бы анализы сдать по примеру презэдента...
“Если они не хотят переехать, остаются в селе, нужно эти средства привлечь и купить какую-то технику – культиватор, плуг, еще что-то. Одновременно сдать в аренду эту землю и за счет средств, полученных по аренде, погашать кредит. Тогда через 7-8 лет останется и земля, и уже завтра начнут кредитные средства работать, и будет за что погашать кредит” - накуя покупать технику, если землю сдаешь в аренду? А кредитные средства таки да, начнут работать в данном случае на кредитора)
ну просто сказочный член чего-то там по околовсяческим вопросам...
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