RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Запуск ринку землі: українцям
дали пораду, як заробити

Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 08:45

Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску вільного ринку землі українці не повинні поспішати з продажем своїх земельних паїв

Дивися повний текст Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92505
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 08:46

еще один фантазер нарисовался...,хотя не фантазер - это оговорка по Фрейду - он озвучил то, что на самом деле будет происходить:
с приходом крупных землепользователей селянам не будет работы, поэтому все родители и бабушки, дедушки должны скинуться паями в пользу молодых, которые должны свалить из села в гоород и усугубить структуру населения в пользу урбанизации

"Я бы эту землю заложил в банк, получил бы дешевый кредит под низкие проценты." - явно чувак что-то употребляет, ему бы анализы сдать по примеру презэдента...

“Если они не хотят переехать, остаются в селе, нужно эти средства привлечь и купить какую-то технику – культиватор, плуг, еще что-то. Одновременно сдать в аренду эту землю и за счет средств, полученных по аренде, погашать кредит. Тогда через 7-8 лет останется и земля, и уже завтра начнут кредитные средства работать, и будет за что погашать кредит” - накуя покупать технику, если землю сдаешь в аренду? А кредитные средства таки да, начнут работать в данном случае на кредитора)

ну просто сказочный член чего-то там по околовсяческим вопросам...
PV
1
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 05.12.08
Подякував: 230 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В семи областях перекрито дороги через ринок землі 1, 2
R2 » Чет 19 гру, 2019 23:37
18 943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 17:58
silver_arrow_ua
Запуск ринку землі: в Раді розповіли, скільки...
R2 » Вів 17 гру, 2019 12:30
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 20:19
mega_28081969
Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку
R2 » Вів 17 гру, 2019 12:34
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 12:34
bklochok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron