108 Мп для камери смартфона не межа. Мережевий інсайдер повідомив, що Samsung планує використовувати 14-нанометровий техпроцес для створення датчика на 144 Мп.
Дивися повний текст Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 09:19
Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп
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Дивися повний текст Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп.
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