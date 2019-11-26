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Samsung хоче випустити
смартфон з камерою на 144 Мп

Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 09:19

Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп

Пропонуємо до обговорення:
108 Мп для камери смартфона не межа. Мережевий інсайдер повідомив, що Samsung планує використовувати 14-нанометровий техпроцес для створення датчика на 144 Мп.

Дивися повний текст Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп.
R2
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