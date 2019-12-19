Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на домовленості щодо транзиту газу.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 09:23
У "Нафтогазі" відреагували на домовленості щодо транзиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на домовленості щодо транзиту газу.
Додано: Суб 21 гру, 2019 09:24
Необходимо добиться контракта и снизить цену на газ для украинцев и промышлености, убрать спекулянтов
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