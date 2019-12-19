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У "Нафтогазі" відреагували на
домовленості щодо транзиту...

У "Нафтогазі" відреагували на домовленості щодо транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 09:23

У "Нафтогазі" відреагували на домовленості щодо транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на домовленості щодо транзиту газу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 09:24

Необходимо добиться контракта и снизить цену на газ для украинцев и промышлености, убрать спекулянтов
bklochok
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