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Кабмін встановлюватиме посадові оклади деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" (щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади) (реєстраційний номер 2572).
Дивися повний текст Кабмін встановлюватиме посадові оклади деяких держорганів - закон
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Додано: Суб 21 гру, 2019 09:30
На даный момент зарплаты ограничить до 50 тыс. , развивать економику, через года 3 пересмотреть и при улучшении уровня жизни увеличить на мин.зарплату
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bklochok
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