Уряд планує отримати від приватизації держкомпанії "Укрспирт" щонайменше 2-2,5 млрд грн.
Дивися повний текст Скільки Кабмін планує заробити на приватизації \"Укрспирту\".
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Додано: Суб 21 гру, 2019 09:34
Скільки Кабмін планує заробити на приватизації "Укрспирту"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки Кабмін планує заробити на приватизації \"Укрспирту\".
Додано: Суб 21 гру, 2019 09:34
Мало, за спиртом еще топливо будущего, около 90 заводов, не меньше 60 млрд. Одну Криворожсталь продали за 4 млрд. дол.
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