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Скільки Кабмін планує заробити
на приватизації "Укрспирту"

Скільки Кабмін планує заробити на приватизації "Укрспирту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 09:34

Скільки Кабмін планує заробити на приватизації "Укрспирту"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує отримати від приватизації держкомпанії "Укрспирт" щонайменше 2-2,5 млрд грн.

Дивися повний текст Скільки Кабмін планує заробити на приватизації \"Укрспирту\".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 09:34

Мало, за спиртом еще топливо будущего, около 90 заводов, не меньше 60 млрд. Одну Криворожсталь продали за 4 млрд. дол.
bklochok
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