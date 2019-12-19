RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маркарова пояснила, чому
бюджет-2019 недоотримав доходи

Маркарова пояснила, чому бюджет-2019 недоотримав доходи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 10:19

Маркарова пояснила, чому бюджет-2019 недоотримав доходи

Пропонуємо до обговорення:
Недовиконання дохідної частини бюджету сталось через менші надходження по митниці, більш міцний курс гривні та несплату частини чистого прибутку й дивідендів деякими компаніями.

Дивися повний текст Маркарова пояснила, чому бюджет-2019 недоотримав доходи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 10:19

таможня гребе в кишені.
vovaplus
 
Повідомлень: 206
З нами з: 19.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перехід на теплі підлоги: чому українці готові... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 18 гру, 2019 11:51
77 4712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2019 10:39
Тракторист
Доходи українців зросли на 60% за останні 2 роки - Нацбанк
R2 » Сер 18 гру, 2019 12:08
7 259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 11:21
apyvovar
Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають 1, 2
R2 » Сер 18 гру, 2019 09:57
10 590
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 01:57
NDV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.