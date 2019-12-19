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Маркарова пояснила, чому бюджет-2019 недоотримав доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Недовиконання дохідної частини бюджету сталось через менші надходження по митниці, більш міцний курс гривні та несплату частини чистого прибутку й дивідендів деякими компаніями.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 10:19
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