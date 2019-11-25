У Київському метрополітені надали рекомендації пасажирам, як діяти, коли некоректно спрацювала картка е-квитка.
Дивися повний текст Якщо \"заглючив\" е-квиток: у столичному метро порадили, що робити.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 10:38
Якщо "заглючив" е-квиток: у столичному метро порадили,...
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Дивися повний текст Якщо \"заглючив\" е-квиток: у столичному метро порадили, що робити.
Додано: Суб 21 гру, 2019 10:38
Месяца 3 назад обращался с проблемой списания поездки после того как на турникете віпала ошибка о невозможности связаться с серверами. На том конце оператор только сказал, что не может компенсировать)) Проблема не исправлена по сегодняшний день ... Чтобы проблема была исправлена пассажиры должны массово перешагивать через турникеты, а эти звонки им до лампочки.
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