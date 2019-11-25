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Якщо "заглючив" е-квиток: у
столичному метро порадили,...

Якщо "заглючив" е-квиток: у столичному метро порадили,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 10:38

Якщо "заглючив" е-квиток: у столичному метро порадили,...

Пропонуємо до обговорення:
У Київському метрополітені надали рекомендації пасажирам, як діяти, коли некоректно спрацювала картка е-квитка.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 10:38

Месяца 3 назад обращался с проблемой списания поездки после того как на турникете віпала ошибка о невозможности связаться с серверами. На том конце оператор только сказал, что не может компенсировать)) Проблема не исправлена по сегодняшний день ... Чтобы проблема была исправлена пассажиры должны массово перешагивать через турникеты, а эти звонки им до лампочки.
mvi
 
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