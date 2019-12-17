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Сьогодні в обігу з'явилася монета 5 гривень і нова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Сьогодні в обігу з'явилася монета 5 гривень і нова банкнота 50 гривень (фото)
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Додано: Суб 21 гру, 2019 10:52
- Вы мне гривну дали? или пять..
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