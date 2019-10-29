За останні чотири роки співвідношення середніх зарплат у Польщі та в Україні знизилося з 4,5 до 2,7 разів.
Дивися повний текст Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася (інфографіка).
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Додано: Суб 21 гру, 2019 11:13
Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася (інфографіка).
Додано: Суб 21 гру, 2019 11:24
Это еще надо уметь, так много, и глупо написать ниочем.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Суб 21 гру, 2019 11:35
Re: Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася..
В Украине в основном пособия, зарплатами это назвать сложно.
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