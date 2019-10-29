RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Різниця між зарплатами в Україні
та Польщі скоротилася...

Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:13

Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася...

Пропонуємо до обговорення:
За останні чотири роки співвідношення середніх зарплат у Польщі та в Україні знизилося з 4,5 до 2,7 разів.

Дивися повний текст Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:13

Вода.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:24

Это еще надо уметь, так много, и глупо написать ниочем.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 12.12.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:35

Re: Різниця між зарплатами в Україні та Польщі скоротилася..

В Украине в основном пособия, зарплатами это назвать сложно.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1944 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%
R2 » Чет 19 гру, 2019 18:01
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2019 08:56
alex_dvornichenko
Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд...
R2 » П'ят 20 гру, 2019 18:16
2 176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 19:06
intrastranger
В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення 1, 2
R2 » Вів 29 жов, 2019 20:43
14 1200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 13:47
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15970)
21.12.2019 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.