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Українські КрАЗи
вироблятимуть у Африці

Українські КрАЗи вироблятимуть у Африці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 12:31

Українські КрАЗи вироблятимуть у Африці

Пропонуємо до обговорення:
Український виробник важких вантажних автомобілів ПАО "АвтоКрАЗ" підписав угоду з нігерійською компанією Proforce Limited на спільне виготовлення військових і цивільних вантажних автомобілів КрАЗ в Нігерії.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 12:31

Печалька.
Разогнали порядка 30 уникальных сборочных цехов вокруг завода.
ВСУ - не получит КРАЗ.
Экономика Украины не получит траспорт на базе КРАЗ,
.....................................................................................................
Рабочие места, как и добавочная стоимость перекочуют.... в Нигерию.
Стоит ли украинским заробитчанам с опытом, знаниями в машиностроении рекомендовать Нигерию?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 12:40

Re: Українські КрАЗи вироблятимуть у Африці

Вони і зараз там виробляються, тільки в білій її частині. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 12:54

  lapay написав:Вони і зараз там виробляються, тільки в білій її частині. :)

Нигерии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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