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Microsoft примусово переведе
користувачів на свій новий...

Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 14:25

Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft оголосила про випуск нового браузера Edge.

Дивися повний текст Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий браузер.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 14:25

вот интересно если я вручную из за глюка не могу обновить их браузер на 7-ке они мне помогут его принудительно обновить ? :)
yama
 
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