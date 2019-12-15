Компанія Microsoft оголосила про випуск нового браузера Edge.
Дивися повний текст Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий браузер.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 14:25
Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий браузер.
Додано: Суб 21 гру, 2019 14:25
вот интересно если я вручную из за глюка не могу обновить их браузер на 7-ке они мне помогут его принудительно обновить ? :)
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