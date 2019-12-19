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Милованов: менше 10 тис. га
землі в одні руки негативно...

Милованов: менше 10 тис. га землі в одні руки негативно...
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 14:50

Милованов: менше 10 тис. га землі в одні руки негативно...

Пропонуємо до обговорення:
Концентрація землі в одні руки менше 10-20 тисяч гектарів негативно вплине на залучення інвестицій.

Дивися повний текст Милованов: менше 10 тис. га землі в одні руки негативно вплине на залучення інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 14:56

Re: Милованов: менше 10 тис. га землі в одні руки негативно.

Вообще должно быть меньше 500 га - это если в интересах Украины.
А если хотим быть в качестве аграрного придатка , то да конечно 10 тысяч га - маловато.
:?

Вы, милованушки, и прочие соросята, будете в гробу переворачиваться за 200тыс , 10 тыс га. Вам это запомнят. :!:
Alex2007
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