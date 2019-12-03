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У Німеччині чекають на
працівників з країн, які не...

У Німеччині чекають на працівників з країн, які не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 19:24

У Німеччині чекають на працівників з країн, які не...

Пропонуємо до обговорення:
Влаштуватися на роботу в Німеччину тепер буде простіше. Канцлер країни Ангела Меркель розповів, що в Німеччині чекають працівників з країн, які не входять до Євросоюзу.

Дивися повний текст У Німеччині чекають на працівників з країн, які не входять до ЄС - Меркель.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 19:24

Многие начнуть изучать немецкий, в Германии получше, чем в Польше, Чехии. Врачи, инженеры, а министры руки разводить и искать крайних. Производство налаживать нужно и свою добычу недр
bklochok
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