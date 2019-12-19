В Україні курс валют плаваючий, а не фіксований. Гривня може не тільки девальвувати, але й зміцнюватися залежно від попиту і пропозиції валюти на ринку.
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Додано: Суб 21 гру, 2019 21:04
Чи загрожує Україні фінансова криза наступного року
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Дивися повний текст Чи загрожує Україні фінансова криза наступного року.
Додано: Суб 21 гру, 2019 21:04
В этой статье такая красивая инверсия правды, что аж дух захватывает, только еще и очень страшно. Курс гривны не плавающий. Он поддерживается НБУ. Промышленность Украины лежит в руинах и дыра в платёжном балансе ошеломляющих размеров. Банковская система не здорова. Её просто нет. Очень подозрительные иностранцы скупают ОВГЗ страны, которой нечем возвращать долг.
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