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Чи загрожує Україні фінансова
криза наступного року

Чи загрожує Україні фінансова криза наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 21:04

Чи загрожує Україні фінансова криза наступного року

Пропонуємо до обговорення:
В Україні курс валют плаваючий, а не фіксований. Гривня може не тільки девальвувати, але й зміцнюватися залежно від попиту і пропозиції валюти на ринку.

Дивися повний текст Чи загрожує Україні фінансова криза наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 21:04

В этой статье такая красивая инверсия правды, что аж дух захватывает, только еще и очень страшно. Курс гривны не плавающий. Он поддерживается НБУ. Промышленность Украины лежит в руинах и дыра в платёжном балансе ошеломляющих размеров. Банковская система не здорова. Её просто нет. Очень подозрительные иностранцы скупают ОВГЗ страны, которой нечем возвращать долг.
olegpm16
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