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Субсидія грошима: експерт назвав
плюси і мінуси монетизації

Субсидія грошима: експерт назвав плюси і мінуси монетизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 22:42

Субсидія грошима: експерт назвав плюси і мінуси монетизації

Пропонуємо до обговорення:
З початку року в Україні запрацювала програма монетизації субсидій. Вона спростила не тільки адміністрування. Теоретично дозволила людям економити кошти.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 22:42

Зе-команда ведет ту же политику, что и предшественники. Только предшественники ухудшали субсидию по одному показателю за сезон, а эти - сразу по двум (соцнормы и процент от доходов). При такой динамике планы по утилизации народа Украины будут перевыполнены: за одну пятилетку сразу две. Возможно скоро увидим цифру 20-25 млн.
ygn
 
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