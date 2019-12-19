З початку року в Україні запрацювала програма монетизації субсидій. Вона спростила не тільки адміністрування. Теоретично дозволила людям економити кошти.
Дивися повний текст Субсидія грошима: експерт назвав плюси і мінуси монетизації.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 22:42
Субсидія грошима: експерт назвав плюси і мінуси монетизації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія грошима: експерт назвав плюси і мінуси монетизації.
Додано: Суб 21 гру, 2019 22:42
Зе-команда ведет ту же политику, что и предшественники. Только предшественники ухудшали субсидию по одному показателю за сезон, а эти - сразу по двум (соцнормы и процент от доходов). При такой динамике планы по утилизации народа Украины будут перевыполнены: за одну пятилетку сразу две. Возможно скоро увидим цифру 20-25 млн.
|