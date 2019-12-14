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У Мінсоцполітики дали поради українцям, які сплатили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 гру, 2019 23:35
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що робити, якщо ви оплатили комунальні послуги не дочекавшись повідомлення від Ощадбанку про нарахування субсидії.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики дали поради українцям, які сплатили комуналку до нарахування субсидії
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Додано: Суб 21 гру, 2019 23:35
Возникает переплата, а поставщик потом изменяется, как было с Киевэнерго. И никто вам переплату не вернёт...
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