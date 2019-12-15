Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Дивися повний текст Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 09:54
Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва.
Додано: Нед 22 гру, 2019 09:54
Объяснение простое и понятное-на импортное у основной массы денег НЕТ.
Додано: Нед 22 гру, 2019 11:06
я бы даже сказал собственного производства
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