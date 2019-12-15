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Українці віддають перевагу
горілці вітчизняного виробництва

Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 09:54

Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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R2
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Объяснение простое и понятное-на импортное у основной массы денег НЕТ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:22

Нет . просто те кто пьют водку денег не имеют
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:34

А с чего вы решили что импортная водка лучше нашей?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:06

Украинцы предпочитают водку отечественного производства

я бы даже сказал собственного производства
Tabak
 
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