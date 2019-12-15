Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва

freeze написав:antonivs3 написав:freeze сигарет тоже касается, кстати.
но водку выбирают не только по "вкусу", но и как брендовый предмет потребления, и тут даже школьники предпочли бы Абсолют, но вступает в силу тот самый ценник.
Мне кажется, если хотят понтануться и потратить много денег на алкоголь для стола, то покупают уже не водку, а хорошее дорогое вино, виски, коньяк.
понты - наше всё. или отсутствие культуры, что ли, питья.
недавно присутствовал на застолье, где под картоху с индюком и прочие разносолы, на троих, я пил красный сухарик, были приговорены сначала литр неплохого виски, а потом коньяка 0,5.
это как при совке многие, желая продемонстрировать наличие бабок, пили коньяк, но закусывали солёным огурцом и пр., для чего отлично бы подошла обычная хорошая водка...
а насчёт водки - хорошая наша не хуже дорогих забугорных.
"зачем платить больше!" (с)