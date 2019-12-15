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Українці віддають перевагу
горілці вітчизняного виробництва

Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 14:09

  freeze написав:
antonivs3 написав:freeze сигарет тоже касается, кстати.
но водку выбирают не только по "вкусу", но и как брендовый предмет потребления, и тут даже школьники предпочли бы Абсолют, но вступает в силу тот самый ценник.


Мне кажется, если хотят понтануться и потратить много денег на алкоголь для стола, то покупают уже не водку, а хорошее дорогое вино, виски, коньяк.


понты - наше всё. или отсутствие культуры, что ли, питья.
недавно присутствовал на застолье, где под картоху с индюком и прочие разносолы, на троих, я пил красный сухарик, были приговорены сначала литр неплохого виски, а потом коньяка 0,5.
это как при совке многие, желая продемонстрировать наличие бабок, пили коньяк, но закусывали солёным огурцом и пр., для чего отлично бы подошла обычная хорошая водка...

а насчёт водки - хорошая наша не хуже дорогих забугорных.
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Абсолют все же лучше ((
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:10

Если говорить о водке, то вернее будет : ректификат, дистиллят и некондиция (смесь воды и спирта категории ниже "Люкс" и "Экстра". "Абсолют" "дистиллят", впрочем как и абсолютное большинство импортных водок (кроме СНГ). В водке "ректификат" меньше примесей, т.е. она чище.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 02:37

  antonivs3 написав:freeze сигарет тоже касается, кстати.
но водку выбирают не только по "вкусу", но и как брендовый предмет потребления, и тут даже школьники предпочли бы Абсолют, но вступает в силу тот самый ценник.

Як на мене від водки треба 2 речі:
1. Щоб сп'яняла
2. Щоб потім голова не боліла

Хортиця з цим справляється на всі 100%.
Що там такого може надати іноземний продукт - для мене загадка.

Для вина та бренді ще додається смак (це вже суб'єктивний чинник).
Вони у нас теж здебільшого гарні, особливо закарпатські.
Одеські та Ніколаєвські намагаюсь уникати хоча знаю багатьох кому вони подобаються.

Так що особисто я коли не намагаюсь справити враження або хочу пригостити іноземця чимось національним я купую наше. І в 99.9% наш алкоголь нормальної якості
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