Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва
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antonivs3 написав:freeze сигарет тоже касается, кстати. но водку выбирают не только по "вкусу", но и как брендовый предмет потребления, и тут даже школьники предпочли бы Абсолют, но вступает в силу тот самый ценник.
Мне кажется, если хотят понтануться и потратить много денег на алкоголь для стола, то покупают уже не водку, а хорошее дорогое вино, виски, коньяк.
понты - наше всё. или отсутствие культуры, что ли, питья. недавно присутствовал на застолье, где под картоху с индюком и прочие разносолы, на троих, я пил красный сухарик, были приговорены сначала литр неплохого виски, а потом коньяка 0,5. это как при совке многие, желая продемонстрировать наличие бабок, пили коньяк, но закусывали солёным огурцом и пр., для чего отлично бы подошла обычная хорошая водка...
а насчёт водки - хорошая наша не хуже дорогих забугорных. "зачем платить больше!" (с)
Если говорить о водке, то вернее будет : ректификат, дистиллят и некондиция (смесь воды и спирта категории ниже "Люкс" и "Экстра". "Абсолют" "дистиллят", впрочем как и абсолютное большинство импортных водок (кроме СНГ). В водке "ректификат" меньше примесей, т.е. она чище.
antonivs3 написав:freeze сигарет тоже касается, кстати. но водку выбирают не только по "вкусу", но и как брендовый предмет потребления, и тут даже школьники предпочли бы Абсолют, но вступает в силу тот самый ценник.
Як на мене від водки треба 2 речі: 1. Щоб сп'яняла 2. Щоб потім голова не боліла
Хортиця з цим справляється на всі 100%. Що там такого може надати іноземний продукт - для мене загадка.
Для вина та бренді ще додається смак (це вже суб'єктивний чинник). Вони у нас теж здебільшого гарні, особливо закарпатські. Одеські та Ніколаєвські намагаюсь уникати хоча знаю багатьох кому вони подобаються.
Так що особисто я коли не намагаюсь справити враження або хочу пригостити іноземця чимось національним я купую наше. І в 99.9% наш алкоголь нормальної якості