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Козак: питання боргу України
перед Росією в $ 3 млрд не...

Козак: питання боргу України перед Росією в $ 3 млрд не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:15

Козак: питання боргу України перед Росією в $ 3 млрд не...

Пропонуємо до обговорення:
Питання боргу України перед Росією в розмірі $ 3 млрд не включений в газові домовленості між двома країнами, повідомив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак.

Дивися повний текст Козак: питання боргу України перед Росією в $ 3 млрд не включено в газові домовленості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:16

Рашисты решили все свои проблемы с долгами и судами а на нас еще висит 3 мрда овоща, такие козири иметь и просрать,теперь разворот на 180 и судыть будут нас...
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:02

  l4567 написав:Рашисты решили все свои проблемы с долгами и судами а на нас еще висит 3 мрда овоща, такие козири иметь и просрать,теперь разворот на 180 и судыть будут нас...

читать надо уметь,а не писать.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам с процентной ставкой 5% годовых, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд – сам выпуск и $75 млн – последний купонный платеж).

если это поймут те,кто вложился в облигации сейчас,то курс за 30 будет обеспечен.
Tabak
 
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