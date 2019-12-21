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Юрист нагадав про нові штрафи за перевантажені фури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 гру, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Від 25 вересня 2019 року в Україні за перевантажені фури штраф сягає 34 тисяч гривень.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 10:29
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П'ят 20 гру, 2019 16:36
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