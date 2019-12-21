RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Юрист нагадав про нові
штрафи за перевантажені фури

Юрист нагадав про нові штрафи за перевантажені фури
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:29

Юрист нагадав про нові штрафи за перевантажені фури

Пропонуємо до обговорення:
Від 25 вересня 2019 року в Україні за перевантажені фури штраф сягає 34 тисяч гривень.

Дивися повний текст Юрист нагадав про нові штрафи за перевантажені фури.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92524
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:29

Штрафы копеечные
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ssnet і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Закон про видобуток бурштину: штрафи
R2 » П'ят 20 гру, 2019 22:52
1 79
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 22:52
anton_gms
Впроваджено штрафи за "кнопкодавство"
R2 » П'ят 20 гру, 2019 16:36
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 16:36
jeugen
Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати
R2 » Сер 18 гру, 2019 12:39
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 12:40
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14755)
22.12.2019 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.